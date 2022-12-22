وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم /الخميس/، السفيرة السريلانكية لدى المنامة براديبا بريانجاني سارام، بمناسبة انتهاء فترة عملها، حيث نوّه بجهودها في تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.

من جانبها، أعربت السفيرة سارام عن شكرها وتقديرها لما يوليه ولي العهد البحريني من اهتمامٍ وحرص بتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين، متمنيةً للبحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.