وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير وحدات طب الأسرة بالتأمين الصحى الشامل

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال التطوير الجارية حاليًا بوحدات طب الأسرة للمرحلة الثالثة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ونسب إنجاز أعمال التطوير تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية رافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

وتفقد أعمال الإنشاءات بمركز طب أسرة الشيخ زايد ومركز طب أسرة بدر للوقوف على معدلات التنفيذ.

ووجًه الدكتور على حطب، بسرعة استكمال ما تبقى من أعمال إنشائية بهما، وشدد على أهمية الإسراع فى وتيرة العمل لتسليم الوحدات حسب الجداول الزمنية حيث تخدم بالإضافة لمركز طب أسرة الرحمة نطاق سكانى يقارب 120ألف نَسمة.

كما تفقد وحدة طب أسرة السبع بنات بحى أول وأثنى على معدل الإنجاز به، وأنه سيتم إنهاء كافه أعمال التطوير به إيذانا بتسليمه قريبا لينضم لمنشآت المرحلة الثالثة بمنظومة التامين الصحى الشامل والتى تشمل 9 مستشفيات و32 وحدة ومركز طب أسرة.

وتأتى الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لسير العمل وجاهزية الوحدات للاستلام لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة، ولتخفيف الضغط على مراكز طب الأسرة الشهداء بحى أول ومركز طب أسرة الرحمة بحى ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطنى الإسماعيلية.