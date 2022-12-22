وكيل بيطرى الغربية: إنشاء مجزر نصف آلى فى مركز ومدينة طنطا

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أنه جارى إنشاء مجزر شونى بمركز ومدينة طنطا، وهو ثانى مجزر نصف آلى يتم إنشاؤه داخل المحافظة بعد استلام وتشغيل مجزر شبشير، وتم تسليمه للجهة المنفذة فى منتصف عام 2020، وجارٍ الانتهاء منه وتوريد المعدات اللازمة.

وأوضح مدير المديرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية كاملة، أما بالنسبة للأعمال الميكانيكية وتوريد المعدات تم توريد جزء وباقى المعدات جارى استيرادها وتركيبها وتركيبها، وبعد ذلك يتم عمل تشغيل تجريبي من خلال ذبح حيوانات حية للتاكد من تشغيل المجزر، موضحًا أن مديرية الطب البيطرى ستقوم بالاستلام بعد التطوير لمتابعة تشغيل المجزر ومده بالاطقم الطبية اللازمة لتشغيله.