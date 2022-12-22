وكيل بيطرى الغربية: إنشاء مجزر نصف آلى فى مركز ومدينة طنطا

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أنه جارى إنشاء مجزر شونى بمركز ومدينة طنطا، وهو ثانى مجزر نصف آلى يتم إنشاؤه داخل المحافظة بعد استلام وتشغيل مجزر شبشير، وتم تسليمه للجهة المنفذة فى منتصف عام 2020، وجارٍ الانتهاء منه وتوريد المعدات اللازمة.
وأوضح مدير المديرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية كاملة، أما بالنسبة للأعمال الميكانيكية وتوريد المعدات تم توريد جزء وباقى المعدات جارى استيرادها وتركيبها وتركيبها، وبعد ذلك يتم عمل تشغيل تجريبي من خلال ذبح حيوانات حية للتاكد من تشغيل المجزر، موضحًا أن مديرية الطب البيطرى ستقوم بالاستلام بعد التطوير لمتابعة تشغيل المجزر ومده بالاطقم الطبية اللازمة لتشغيله.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان بمشاركة أطباء الطب البيطرى والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، وذلك لمتابعة الأسواق على مستوى المحافظة وضبط الأسعار والتأكد من جودة جميع الأغذية ذات الأصل الحيواني، مضيفًا انه تم تحرير 190 محضرا خلال شهر ونصف باجمالي ما يقرب من 7 أطنان من المخالفات، عبارة عن ذبح خارج المجازر آو بيع أغذية غير صالحة للمواطنين.
وفي سياق متصل أوضح أنور أنه تم التصديق واستلام عدد 8 أجهزة موجات فوق صوتية "سونار" من إدارة الهيئة العامة للطب البيطرى، وتم توزيعهم على الإدارات البيطرية المختلفة.
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