وزير البترول يوقع اتفاقيتى تعاون للتنمية المجتمعية بمطروح وأبورديس

كتبت -مروة الغول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون فى مجال التنمية المجتمعية، الأولى بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة ، كما شهد الوزير توقيع العقدين التنفيذيين للاتفاقيتين.

وعقب التوقيع، أكد الملا أن الاتفاقيتين والعقدين يأتون فى إطار المسئولية المجتمعية لقطاع البترول نحو أهالينا بالمحافظتين، وانطلاقا من دور الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية تعطى أولوية لمشروعات التنمية المجتمعية وأن موضوعا الاتفاقيتين والعقدين سيتم تمويلهما من شركة إينى عبر شراكتها مع قطاع البترول فى كل من بترول بلاعيم فى سيناء وعجيبة للبترول فى مطروح واللتان تتمتعان بصلات قوية مع مجتمعاتهما المحيطة وتقدمان جهوداً متميزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظتين.

وأضاف أن مشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات المطيرة فى المجتمع السابع بمحافظة مطروح ومشروع جنوب سيناء سيوفر تنمية مستدامة لأهالينا قاطنى المناطق الجافة فى أبورديس لمواجهة الاحتياجات والعقبات التى تواجههم من خلال عمل متكامل خاص بالزراعة المستدامة فى وادى المُكَتَب بأبورديس وفى المجتمعات المطيرة بمطروح لإيجاد مجتمع مستدام، وشدد على أهمية الإسراع بتلك المشروعات لما تحققه من تنمية حقيقية فى المجتمعات التى تقام بها، مشيداً بالدور التاريخى لشركة إينى فى مجال التنمية المجتمعية عبر تاريخها العريق بمصر، وكذلك محافظى جنوب سيناء ومطروح واللذين يقدمان دعماً قوياً للعمل البترولى بالمحافظتين.

وقع اتفاقيتى التعاون السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ومحمود أبواليزيد نائب المدير العام بأيوك ، نيابة عن ماتيا كامبنياتى رئيس شركة أيوك برودكشن بى فى الإيطالية (إينى) والدكتور عبدالله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء.

ووقع العقدين التنفيذيتين للاتفاقيتين، المهندس أحمد مصطفى رئيس شركة عجيبة للبترول ومحمد أبوشادى مدير عام التنمية المستدامة ، نيابة عن المهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم وجابريل جيونا مدير عام شركة بترول بلاعيم وباولو بينى مدير عام شركة عجيبة للبترول.

وأوضح فودة أن توقيع اليوم استمرار للتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تقدم تعاوناً كبيراً ودوراً فاعلاً فى جهود تنمية المحافظة والذى ظهر بقوة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27، كما أن هذا التعاون الجديد فى مجال التنمية المجتمعية يضاف للأدوار المقدمة من الوزارة وشركات البترول وعلى رأسها شركة إينى للمجتمع وجهود التنمية فى جنوب سيناء.

وعقب زغلول بأن التعاون مع الوزارتين واستغلالهما للخبرات العريقة لمركز بحوث الصحراء هو نقلة نوعية فى هذا المجال وإضافة لجهود الدولة المصرية فى تنمية المناطق الصحراوية.