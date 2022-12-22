اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين مستمرة فى صرف الدقيق للمخابز السياحية لبيع "الفينو" بـ75 قرشا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:32 م
وزارة التموين مستمرة فى صرف الدقيق للمخابز السياحية لبيع "الفينو" بـ75 قرشا دقيق -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى بسعر 10 آلاف للطن.
 
وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72%؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.
 
واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الأسواق للتصدي للمخالفات.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد مد قرار صرف الدقيق للمخابز السياحية حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن القرار جاء بناء على طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.

التموين

الدقيق للمخابز السياحية

صرف الدقيق للمخابز السياحية

أسعار الخبز الفينو

الخبز الفينو

الخبز السياحى



الموضوعات المتعلقة

آخر مهلة لحائزى الأرز الشعير والأبيض لإخطار وزارة التموين 25 ديسمبر

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:00 ص

وزير التموين: مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية والأساسية آمن تماما

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:58 م

وزير التموين: السماح للمضارب بحرية تخزين الأرز الشعير ونقل الأرز الأبيض من محافظة لأخرى

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:41 ص

وزير التموين يكشف موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:18 م

وزارة التموين تشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:21 ص

البيانات المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقات.. وزارة التموين توضح

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص

مساعد وزير التموين: الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:15 م

وزيرا التموين والصناعة يفتتحان أحدث مصانع ماستر جولد لإنتاج المشغولات الذهبية في مصر والشرق الأوسط

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة