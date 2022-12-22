هطول أمطار خفيفة وتجمع للسحب الكثيفة وانخفاض الحرارة بالغربية .. صور

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس والتدخل الفوري حال تزايد الأمطار.

وناشدت المحافظة المواطنين بتواخي الحذر وعدم ملامسة اعمدة الانارة أثناء هطول الأمطار أو السير أسفل المنازل القديمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.