هانتر بايدن يلجأ لمحامى إيفانكا ترامب لمواجهة تحقيقات الجمهوريين

كتبت : نهال أبو السعود

قالت شبكة إيه بي سي الأمريكية، إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ خطوة استبقاية ضد التحقيقات المتوقع بدئها من الجمهوريين في الكونجرس أول العام المقبل، حيث عين محامي الدفاع البارز آبي لويل ضمن فريقه للتصدي لتحركات الجمهوريين.

تقوم وزارة العدل الامريكية حاليًا بالتحقيق مع بايدن الابن، حول ما إذا كان دفع ضرائب كافية على الدخل الذي حصل عليه أثناء خدمته في مجلس إدارة شركة بوريزما الأوكرانية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الطريقة التي دفع بها الالتزامات الضريبية في السنوات الأخيرة.

وكشف الجمهوريون في الكونجرس الشهر الماضي عن خطط للمضي قدما في التحقيق مع عائلة الرئيس جو بايدن بمجرد أن يتولى الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب في يناير، وقال المشرعون إن تركيزهم الأساسي سيكون على معرفة ما إذا كان الرئيس بايدن نفسه شارك في تعاملات ابنه أكثر مما كان معروفًا في السابق.

وقال كيفين موريس محامي هانتر بايدن في بيان لشبكة ABC News: "استعان هانتر بايدن بآبي لويل للمساعدة في تقديم المشورة له ويكون جزءًا من فريقه القانوني لمواجهة التحديات التي يواجهها .. لويل محامٍ معروف في واشنطن ومثل العديد من المسؤولين الحكوميين والأشخاص البارزين في تحقيقات ومحاكمات وزارة العدل وكذلك تحقيقات الكونجرس"، واضاف إن لويل سيتولى تحقيقات الكونجرس والمشورة الإستراتيجية العامة لبايدن الأصغر.

من جانبه، نفى هانتر بايدن مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفة أخلاقية او جنائية لكنه اعترف بأن روابطه العائلية دعمت حياته المهنية على الأرجح.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن لويل مثل عددًا من الشخصيات السياسية البارزة ، بما في ذلك جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب والسناتور بوب مينينديز، ديمقراطي من نيوجيرسي؛ والسناتور السابق جون إدواردز.