ننشر جداول امتحانات نصف العام بمحافظة بنى سويف

ينشر اليوم السابع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 2022/2023 بمحافظة بنى سويف والواردة من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى.

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية فى ختام الفصل الدراسى الأول من العام 2022/2023، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة.

وبحسب المذكرة التى عرضها محمد عبد التواب وكيل الوزارة، فقد تقرر عقد امتحانات الصفين: الرابع والخامس الابتدائى على مدار 5 أيام فى الفترة (من 12 إلى 17 يناير 2023) والصف السادس الابتدائى على مدار 4 أيام (فى الفترة من 5 إلى 11 يناير 2023)، والصفوف: الأول والثانى والثالث من التعليم المجتمعى فى الفترة (من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام)، والصفوف: الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعى" على مدار 4أيام وتحديدًا فى الفترة ( من 12 إلى 16 يناير المقبل).

فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة للصف الأول خلال الفترة (من 5 إلى 15 يناير 2022 )، والصف الثانى فى الفترة (من 9 إلى 16 يناير)، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث" فى الفترة ( من 18 إلى 25 يناير)، فى حين تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهني" فى الفترة ( من 9 إلى 12 يناير وعلى مدار 4 أيام)، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى المهنى بنفس توقيت نظيره الصف الثالث الإعدادى فى الفترة ( 18 إلى 25 يناير).

وفى مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى الفترة ( من 12 إلى 15 يناير )، فى حين تعقد امتحانات الصفوف "من السادس حتى الثامن" فى الفترة ( من 9 إلى 12 يناير)، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى يوم 9 يناير وتختتم يوم 12 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادى ( من 18 إلى 25 يناير)، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى بنفس المرحلة فى الفترة ( من 9 إلى 14 يناير).

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى فى الفترة ( من 12 إلى 17 يناير)، والصفين الأول والثانى الإعدادى فى الفترة ( من 9 إلى 12 يناير)، والثالث الإعدادى ( من 18 إلى 25 يناير)، والصفين الأول والثانى الثانوى " مكفوفين" فى الفترة ( من 9 إلى 17 يناير ).

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم 14 يناير 2023 وتختتم يوم 24 من نفس الشهر، وبالتزامن مع امتحانات الصف الثانى الثانوى العام، والتى تبدأ يوم 15 يناير وتنتهى يوم 25 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفنى والتعليم المزدوج فى الفترة (من 5 إلى 25 يناير 2023).