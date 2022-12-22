ندوة بأكاديمية الشرطة عن مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية لـ (الأئمة والوعاظ – رجال الدين المسيحى – أساتذة الجامعات – المعلمين – شباب الإعلاميين)، تحت عنوان (مواجهة الأفكار الهدامة الدخلية على المجتمع)، تستهدف استعراض الظروف الراهنة وتنمية وصقل مهارات التواصل الفعال مع الشباب ، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة خلال الفترة من (18-21/12/2022م)، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تناولت الدورة التدريبية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (توظيف الإعلام الرقمى فى مواجهة الأفكار الهدامة والتواصل الفعال مع الفئات الشبابية - مهارات الشخصية الجذابة – الأمن السيبرانى وحماية المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة فى تفنيد الأفكار الهدامة – تصحيح المفاهيم المغلوطة والمواطنة – وسطية الخطاب الدينى – الفن كقوة ناعمة مؤثرة فى تشكيل وعى المجتمع المصرى – رؤية مصر 2030 وآفاق الجمهورية الجديدة – استخدام مواقع التواصل الإجتماعى فى تزييف الوعى وإثارة الرأى العام – التحصين الفكرى والتوعية بالأمن القومى وعلاقته بالمؤامرات الخارجية وحروب الجيل – دور الإعلام المستنير فى توصيل الأفكار بصورة مبسطة – الهوية المصرية بين الماضى والحاضر – تعميق الهوية والإنتماء وغرس الحس الوطنى – إدارة الصراع مع جماعات التطرف).

وأثمرت المناقشات التى تناولتها الدورة عن عدد من النتائج والتوصيات جاء أبرزها حول (أهمية تكاتف جهود كافة المؤسسات الوطنية لاسيما عقب ما حققته الدولة المصرية من نجاحات فى مواجهة مخططات إسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات - الإهتمام برفع الوعى لدى المواطنين لعدم الوقوع كآداة فى يد القوى المناوئة والإحتشاد خلف القوى الوطنية - وأن القيادة السياسية للدولة قد إنتهجت فى إحباط تلك المخططات منهجاً فريداً تمثل فى حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها- وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل إحتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافى ومن ثم الإنطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الإستقرار الذى تشهده الدولة حالياً).

يأتى ذلك استمراراً للدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم الدورات التدريبية الهادفة لإحباط تلك المخططات.