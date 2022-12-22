"مياه بسوهاج" تستطلع المواطنين بعد التشغيل التجريبى لـ3 محطات مياه شرب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، استطلاع رأى لأهالى قرى بيت علام بجرجا والصوامعة شرق والأحايوة شرق والكولة بإخميم للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وذلك بعد بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطات مياه بيت علام والصوامعة شرق المطورة والأحايوة شرق المدمجة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 200 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين للتاكد من تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام فى قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

يذكر أن محطة مياه بيت علام تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وأنه تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 86 مليون جنيه لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه وتخدم 44 ألف نسمة بقريتى الأحايوة شرق والكولة بأخميم.