مركز إعلام طنطا ينظم ندوة بعنوان "الجمهورية الجديدة وآفاق المستقبل"

نظم المجمع الإعلامي بطنطا التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات الندوة التثقيفية الكبرى بعنوان الجمهورية الجديدة وآفاق المستقبل، بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة بطنطا، بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة طنطا من حرص الهيئة العامة للاستعلامات على تنظيم الملتقيات والمنتديات الوطنيه والقومية والتوعوية والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الاجيال الجديدة من الشباب.

بحضور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وبمشاركة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بسام بارومة، والدكتورة نجلاء فكري مدير عام رعاية الشباب بالكلية، وشريف رأفت الأمين العام لكلية التجارة، وضاحي هجرس مدير مجمع الإعلام ولفيف من الطلبة والطالبات بالكلية، وأدارها إبراهيم عبد النبي و السيد سنيد.

وأكدت الندوة، أن الجمهورية الجديدة مفهوم واسع وعميق يحمل في طياته أبعاد استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء الدولة وفقاً لخطط بناءه وهادفة، كما أن الابتكار والاستثمار والصناعة يعطي قيمة كبيرة للدولة، وأن التركيز والبناء والتنمية الحقيقية والمستدامة عمل منتج ذو جودة يدخل في المنافسة العالمية.

كما تم التأكيد على أن الاستثمار والصناعة لن يتحققا دون وجود بنية تحتية وشبكات طرق سليمة ومشروعات قومية ومناطق لوجستية صناعية ومطارات دولية بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأكدت الندوة على مدى الأهمية الكبيرة فى الاعتماد الكلى على الشباب في ظل بناء الجمهورية الجديدة فمبادرة حياة كريمة القائمين عليها شباب على كافة مستوى محافظات مصر.

كما أشارت الندوة إلى مدى الاستفادة الكبيرة من إنشاء العاصمة الإدارية الجديده وكل المدن الجديدة لتخفيف الازدحام والاعباء، و تساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بكل من العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية وخدمات المستثمرين.

وخلال الندوة تم التطرق إلى جهاز تنمية المشروعات وما يقوم به من المساعدة في بناء الأفكار و إدارة المشروعات وعمل موازنة وتوضيح الأماكن المناسبة ويساعدك على الترخيص واختتمت الندوة بالتأكيد على مدى أهمية المشاركة الشعبية مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية في بناء مصر المستقبل والعمل على نجاح خطط الدولة المستقبلية.