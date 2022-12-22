مدير "الطاقة الذرية": بحثنا إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافاييل ماريانو جروسى، اليوم الخميس، إنه عقد جولة أخرى من المحادثات التى اعتبرها ضرورية مع مسئولين روس، وذلك لبحث إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية.
وأضاف جروسي - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "أنه من المهم أن تركز المنطقة فقط على منع وقوع حادث نووي .. وأنا أواصل جهودي لتحقيق هذا الهدف باهتمام شديد"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ونشر جروسي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" للطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيف.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أعلن أن الوضع حول محطة الطاقة النووية فى زاباروجيا لا يزال هشا ويحتمل أن يكون خطيرا.
وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضا على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا".
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