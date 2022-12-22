مدير "الطاقة الذرية": بحثنا إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا

وأضاف جروسي - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "أنه من المهم أن تركز المنطقة فقط على منع وقوع حادث نووي .. وأنا أواصل جهودي لتحقيق هذا الهدف باهتمام شديد"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر جروسي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" للطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيف.