اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
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مدير "الطاقة الذرية": بحثنا إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:24 م
مدير "الطاقة الذرية": بحثنا إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا زاباروجيا ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافاييل ماريانو جروسى، اليوم الخميس، إنه عقد جولة أخرى من المحادثات التى اعتبرها ضرورية مع مسئولين روس، وذلك لبحث إمكانية إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

وأضاف جروسي - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "أنه من المهم أن تركز المنطقة فقط على منع وقوع حادث نووي .. وأنا أواصل جهودي لتحقيق هذا الهدف باهتمام شديد"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر جروسي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" للطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيف.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أعلن أن الوضع حول محطة الطاقة النووية فى زاباروجيا لا يزال هشا ويحتمل أن يكون خطيرا.

وقال جروسي - في بيان له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الوضع في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا لا يزال غير مستقر وهشا، ويحتمل أن يكون خطيرا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حادث نووى هناك".

وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضا على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا".

 


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