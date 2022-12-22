محافظ الوادى الجديد ووفد "زراعة النواب" يبحثون مطالب مزارعى المحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والنائب هشام صلاح، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووفد اللجنة المرافق، إحدى تجارب مكافحة سوسة النخيل الحمراء بزراعات قرى الشركة شمال مدينة الخارجة، يرافقهم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ أن مكافحة السوسة والحد من انتشار بؤر الإصابة تعد أحد المحاور الرئيسية لزيارة اللجنة للمحافظة،وذلك للحفاظ على المحصول الإستراتيجي من التمور والتوسع في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة بمختلف الأصناف التقليدية والمستحدثة وزيادة الفرص التصديرية للمنتج.

وحرص الزملوط وصلاح على لقاء المزارعين والاستماع لكافة مطالبهم المتعلقة بقطاعي الزراعة والري، مؤكدًا على أنه تم الإتفاق على وضع خطة لإعلان المحافظة خالية من سوسة النخيل خلال 3 سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجنة مجلس النواب من خلال دراسة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة سوسة النخيل وزيادة الدعم المخصص لأعمال المكافحة، ودعم تمويل مشروعات الطاقة الشمسية لصغار المزارعين كبديل مستدام لاستخدام الكهرباء بالآبار الزراعية.

وأعلن المحافظ عن اعتزام المحافظة دعم الجمعيات الزراعية بمعدات ومبيدات مكافحة سوسة النخيل وتدريب شباب الخريجين على نظم المكافحة، مناشداََ المزارعين الالتزام بارشادات المكافحة والوعي بالأساليب العلمية بالمراحل المختلفة لزراعة وجني التمور.