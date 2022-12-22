محافظ الدقهلية يناقش تنفيذ مقترح الإسكان المستدام منخفض التكاليف بمدينة أجا

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعاً بمسئولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة، وعدد من المواطنين بمدينة أجا لمناقشة آلية تنفيذ مقترح الإسكان المستدام منخفض التكاليف الموفر للطاقة بمفاهيم مدن الجيل الخامس بمدينة أجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد دكتور محمد فهمي مدير مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة فريدة عبدالله مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة مها صبرى وكيل الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة تطبيق هذا المقترح ستكون مدينة أجا أول مدينة على مستوى الجمهورية يتم تنفيذ بها مشروع إسكان بمفاهيم مدن الجيل الخامس.

وأكد "مختار" أن مدينة أجا ستصبح نموذج يحتذى به فى كافة المدن المصرية، وسيتم تطبيق هذا المشروع علي كافة المدن والقري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للإنشاءات العمرانية الجديدة من حيث ( التصميمات والتشطيبات وأماكن الخدمات والطرق والمحاور) فى مدينة أجا كأول مدينة على مستوى الجمهورية.

وثمن "مختار" دور القوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وجامعة المنصورة وجهاز تنمية المشروعات وجميع المشاركين في المشروع علي جهودهم المبذولة في تطبيق حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بمدينة أجا.

فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة وسكن لكل المصرين لتحسين جودة الحياه في المجتمعات العمرانية المخططة وغير المخططة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك وفى إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ وإطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.