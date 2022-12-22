محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة الشوارع الموازية لمحور كمال عامر

كتبت – مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارت المعنية، بضرورة رفع كفاءة الطرق والشوارع الموازية لمحور الفريق كمال عامر والعمودية عليه إلى جانب رصف الشوارع الفرعية، ببلاط الإنترلوك لرفع كفاءتها وتحسين الرؤية الحضارية للمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من مشروعات التطوير الجارية بنطاق حى العمرانية، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ واحتياجات المواطنين، حيث شملت الجولة تفقد المحافظ لورش جهاز تشغيل ورعاية الشباب الواقعة أسفل الطريق الدائرى بالمنيب وتقاطعه مع محور الفريق كمال عامر والبالغ عددها 55 ورشة، والتى من المقرر تطويرها ورفع كفاءتها لتحسين بيئة العمل وعرض الخدمات أمام المترددين عليها بأسعار مناسبة.

ووجه "راشد"، رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ببحث أعمال التطوير من خلال مركز إستشارى هندسى متخصص لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية بمتابعة أعمال النظافة بمحيط سلالم المشاة أعلى محور الفريق كمال عامر وتوفير الأمان الكامل لمستخدميها العابرين بين جانبى المحور ومراجعة إعلانات المحال ومراعاة الحفاظ على المظهر الحضارى عند إصدار التصاريح الخاصة بها والتنسيق مع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة بشأن الحفاظ على حالة السيولة المرورية بالمنطقة من خلال بحث توفير خدمات مرورية وتنفيذ مخطط مرورى للمناطق الواقعة بمحيط محور الفريق كمال عامر نطاق الحى ومنع انتظار السيارات خارج المواقف وساحات الإنتظار المستحدثة والتى تم توفيرها لتحسين حالة المرور والقضاء على المواقف العشوائية بالمنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى تلك المواقف والساحات ومنع أى مظاهر للعشوائية بها من خلال تعيين خدمات مخصصة لتلك الساحات والمواقف وكلبشة السيارات الخاصة حال إنتظارها الخاطئ بالشارع وإيقاف سيارات النقل وإتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفتها لإرشادات المرور.

كما شملت جولة المحافظ متابعة أعمال التطوير بمنطقة العمرانية الشرقية حيث وجه المحافظ ببحث ملكية عدد من قطع الأراضى الفضاء بشارع المصانع لرفع كفاءتها، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها والقضاء على أى ممارسات عشوائية بها وتغطية كابلات الضغط النفقى بشارع الراضى ومنع الإشغالات وعدم تعدى المحال على الأرصفة وذلك فى إستجابةً فورية لمطالب المواطنين.

كما وجه مدير مديرية الطرق بمتابعة الأعمال ومراجعة الشوارع قبل الإستلام على أن يتم توفير أكبر عدد من بالوعات صرف مياه الأمطار وتطوير الميادين بما يتسق مع الخلفيه الحضارية للمحافظة وتحليل عينات للمواد والخامات المستخدمة بالأعمال بشكل دورى لضمان جودتها.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، وممثل عن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.



محافظ الجيزة في جولة بالعمرانية الشرقية



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بالعمرانية