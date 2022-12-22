محافظة الجيزة ترفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم بالمنصورية

كتبت – مرام محمد

تلقت محافظة الجيزة شكوى من أهالى مركز أبو النمرس عن صعوبة الحركة المرورية بمدخل كوبرى عبد الدايم بالمنصورية؛ لضيق المدخل ووجود هبوط أجزاء من التربة ما يعيق الحركة المرورية.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس بالتعامل الفورى مع الشكوى ورفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم وتوسعته، ما ساهم فى رفع كفاءة وتيسير الحركة المرورية أعلاه وبالمنطقة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث تم تنفيذ الأعمال بالتعاون المجتمعي وبمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وفي سياق متصل، شنت المحافظة حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الإنضباط.

وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 60م ناحية كوبري كاتو من الرشاح، وإزالة مخالفتين عبارة عن سور بالطوب الأحمر على مساحة 60م خلف مسجد الملك بشبرامنت، وإزالة مخالفة بناء أسوار على أرض بشارع مسجد الملك.

كما تم إزالة جمالون بالمهد بطريق كوبري مليش، وإزالة معاودة أعمال عواميد وعلب حديديه للشروع في بناء جمالون بشارع عبدالعزيز الديب من المريوطية، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك المخالفات ومنع التعديات بكل صورها، مؤكدا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا.



رفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم



الجيزة ترفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم



رفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم بالمنصورية



الجيزة ترفع كفاءة مدخل كوبرى عبد الدايم بالمنصورية