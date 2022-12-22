قناة السويس ملك الشعب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها الرئيس السيسى يوجه بتكثيف جهود البحث والاستكشافات للغاز والبترول.. الرئيس يتابع جهود الدولة للاستكشاف.. و«الملا»: أنشطة البحث بالبحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولى، كما تنشر قناة السويس ملك الشعب.. 5 محاور أكدها الفريق أسامة ربيع بشأن مشروع قانون الصندوق: لا تفريط فى القناة أو أصل من أصولها والسيادة عليها ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.. أصول مرفق القناة حق سيادى يكفله الدستور.. كل العاملين مصريون ولن نسمح بمستثمر أجنبى تكون له السيطرة.. الصندوق كيان مستقل ليست له علاقة بأصول ومرفق القناة.. موازنة الدولة لن يقتطع منها لصالح صندوق القناة ولا حاجة لخبرات أجنبية.





واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



ـ الرئيس السيسى يوجه بتكثيف جهود البحث والاستكشافات للغاز والبترول.. الرئيس يتابع جهود الدولة للاستكشاف.. و«الملا»: أنشطة البحث بالبحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولى



ـ قناة السويس ملك الشعب.. 5 محاور أكدها الفريق أسامة ربيع بشأن مشروع قانون الصندوق: لا تفريط فى القناة أو أصل من أصولها والسيادة عليها ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.. أصول مرفق القناة حق سيادى يكفله الدستور.. كل العاملين مصريون ولن نسمح بمستثمر أجنبى تكون له السيطرة.. الصندوق كيان مستقل ليست له علاقة بأصول ومرفق القناة.. موازنة الدولة لن يقتطع منها لصالح صندوق القناة ولا حاجة لخبرات أجنبية





ـ تنزانيا: شكرا الرئيس السيسى.. تدشين السد التنزانى بأيادى وسواعد المصريين.. المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر من بناء سد جوليوس نيريرى



ـ أحمد التميمى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: مصر سند للفلسطينيين وقدمت الدماء دعما لقضيتنا فلسطين فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى