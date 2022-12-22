قرارات جمهورية بشأن مشروع محطات كهربائية مائية وتحديث خط سكة حديد طنطا- دمياط

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات، نشرته الجريدة الرسمية ، وجاءت القرارات كالتالي:

القرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرارا مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة 17 و18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة مصر في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار امركيى.

كما شملت القرار رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 نوفمبر 2021 و14 ديسمبر 2021

وتضمنت القرار رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط بطول 119 كيلو متر الموقع بتاريخي 9 ديمبر 2021 و4 يناير 2022.