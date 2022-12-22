قدِّم بسرعة.. فرص عمل فى شرم الشيخ برواتب تصل لـ6100 جنيه

كتبت مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل فى تخصصات مختلفة بعدد من الفنادق بمحافظة جنوب سيناء، برواتب تصل إلى 6100 جنيه (حسب المهنة).

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروط التقديم.

1- فرص عمل فى أحد الفنادق بخليج نعمة – جنوب سيناء

- الوظائف المطلوبة

5 عامل نظافة

3 مضيف

1 كهربائي

1 فني تبريد وتكييف

- الشروط

المؤهل: متوسط

السن 21 : 30 سنة

الراتب 2390 : 4159 جنيه

2- فرص عمل بأحد الفنادق بخليج نبق – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

25 مشرف غرف

10 مضيف تحت التدريب

7 عمال تجهيز وتحضير

4 جنايني

2 موظف استقبال

3 رئيس طقم مطبخ

1 مساعد رئيس قسم بالكافيتريا

-الشروط

المؤهل: متوسط

السن 20 : 30 سنة

الراتب 2400 : 6100 جنيه (حسب المهنة)

3-فرص عمل بإحدى شركات إدارة المشروعات الفندقية بخليج نبق – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

1 مشرف معدات مطبخ

3 منقذ

4 عامل تجهيز وتحضير

-الشروط

المؤهل: عالي – متوسط

السن 18 : 25 سنة

الراتب: حسب المقابلة

4-فرص عمل بأحد الفنادق بهضبة أم السيد – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

5 فرد أمن

3 مساعد رئيس قسم مطبخ

3 مضيف

2 سباك

1 أمين مخزن

3 كهربائي

5 منقذ

6 مشرف غرف

3 طباخ أول

-الشروط

المؤهل: عالي – متوسط (حسب المهنة)

السن 20 : 35 سنة

الراتب: حسب المقابلة

5-فرص عمل بأحد الفنادق بخليج باشا – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

20 فرد أمن

20 إشراف داخلي – مناطق عامة

6 عامل تجهيز وتحضير

14 مضيف

5 سباك

5 كهربائي

3 منقذ

20 مشرف غرف

6 عامل شاطئ

-الشروط

المؤهل: عالي – متوسط (حسب المهنة)

السن 20 : 35 سنة

الراتب: حسب المقابلة

6-فرص عمل بأحد الفنادق بخليج القرش – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

15 فرد أمن

20 إشراف داخلي – مناطق عامة

6 عامل تجهيز وتحضير

14 مضيف

2 مساعد رئيس قسم مطبخ

2 كهربائي

3 منقذ

20 مشرف غرف

7 طباخ أول

-الشروط

المؤهل: عالي – متوسط (حسب المهنة)

السن: 20 : 35 سنة

الراتب: حسب المقابلة

7-فرص عمل بأحد الفنادق بخليج نعمة – شرم الشيخ – جنوب سيناء

-الوظائف المطلوبة

20 فرد أمن

20 إشراف داخلي – مناطق عامة

10 عامل تجهيز وتحضير

14 مضيف

5 أمين مخزن

3 موظف استقبال

5 منقذ

20 مشرف غرف

6 طباخ أول

-الشروط

المؤهل: عالي – متوسط (حسب المهنة)

السن 25 : 39 سنة

الراتب: حسب المقابلة

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.