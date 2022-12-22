فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار «نتوحد من أجلهم» برياضة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز شباب كفر الشيخ، تدريبات مركز أطفال التوحد، تحت شعار " نتوحد من أجلهم" بمركز شباب كفر الشيخ، في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة، تهدف المبادرة إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع المحيط، بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتكيف مع التعامل مع الآخرين و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

تقام فاعليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" و الذى تنظمه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة و بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و إشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية والدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.