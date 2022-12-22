غرفة عمليات لمتابعة هطول الأمطار بالمناطق الأثرية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة علي أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح، وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم للأمطار فى مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، عن طريق التواجد المستمر، وشدد علي تنظيف مزاريب تصريف المياة الموجودة أعلى المناطق الأثرية بصفة مستمرة اولا بأول.

وكانت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار اليوم الخميس، بتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية " طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.