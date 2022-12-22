عين الجمل يساعدك فى الحفاظ على هدوئك والتغلب على التوتر فترة الامتحانات

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول عين الجمل يساعد فى الحفاظ على هدوئك وللتغلب على التوتر، وأوضح الباحثون أن عين الجمل غذاء فائق للدماغ، ولهذا السبب يمكن لطلاب الجامعات الذين يعانون من إجهاد التفكير تناوله قبل الامتحانات، بحسب موقع "Health".

ولاحظ الباحثون الآثار الإيجابية لأكل عين الجمل على الصحة العقلية والصحة العامة في تجربة جديدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، حيث تم إجراء الدراسة من قبل جامعة جنوب أستراليا، ونشرت في مجلة Nutrients.

كما أشارت الدراسة إلى أن عين الجمل قد يقاوم آثار الإجهاد الأكاديمي على بكتيريا الأمعاء أثناء الإجهاد، وخاصة عند الفتيات. وقال الباحث الرئيسي موريتز هيرسلمان والبروفيسور المشارك لاريسا بوبروفسكايا إن النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تربط عين الجمل بتحسين وظائف المخ وكذلك صحة الأمعاء.

عين الجمل مليء بالعناصر الغذائية

يبدأ بعض الناس يومهم بتناول عين الجمل أو تناوله كوجبات خفيفة في المساء فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية. قال الباحثون إن نواة عين الجمل مصدر غني للبروتينات والفيتامينات والمعادن والبوليفينول والدهون كما أنه مصدر جيد للفلافونويد والستيرولات والأحماض الفينولية والبوليفينولات ذات الصلة.

كما أنه يحتوي على كمية عالية من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة ، والتي تعتبر من الأحماض الدهنية الأساسية.

عين الجمل مفيد لصحة دماغ الأطفال

يعتبر عين الجمل بمثابة منجم ذهب عندما يتعلق الأمر بصحة دماغ الطفل لاحتوائه على تركيز عالٍ بشكل ملحوظ من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

من بين أمور أخرى، ثبت أن DHA يحمي صحة الدماغ عند الأطفال الصغار ، ويحسن الأداء المعرفي ، ويعزز خلايا الدماغ وكذلك النمو.

ربع كوب فقط من عين الجمل يوفر ما يقرب من 100 % من المدخول اليومي الموصى به من DHA.

يساعد عين الجمل على تقوية العظام

عين الجمل مليء بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك والسيلينيوم وهي عناصر مغذية للعظام ضرورية لنمو الطفل بشكل مثالي. في حين أن الكالسيوم يقوي عظامهم ، فإن الحديد يدير مستويات الهيموجلوبين كما أنها تتميز بخصائص مضادة للأكسدة تمنع إزالة الجذور الحرة وتعزز المناعة وتحارب العدوى.