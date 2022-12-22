طالب مخترع بكفر الشيخ يطرح حلا صديقا للبيئة لأدخنة المصانع.. صور

وقال مروان السيد، الطالب بالصف الأول الإعدادي، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، إنه منذ عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، فكر في تصميم مشروع لتنقية دخان المصانع، خاصة أن هناك مصانع بالقرب من قريته، فكر في وسيلة لتنقية دخان المصانع، ومنع تصاعده حتى لا يلوث الهواء.

وأضاف مروان، أنه صمم مشروعه المكون من ماتور صغير، وخراطيم، ومروحة صغيرة، وخزان، وكوع، وشمع يمنع تصاعد الأدخنة، من خلال مضخة مياه، يتصاعد الدخان خلال خراطيم موصلة لخزان به مياه، وبين المضخة والخزان كوع يفصل بينهما، لمزج المياه والدخان، من خلال المضخة، ومن خلال تدوير المياه، يتم تنقية المياه الملوثة بدخان المصانع، وثاني اكسيد الكربون، وتتم مرحلة التنقية بضخ المياه الملوثة في خزان آخر يعيد تنقية المياه الملوث من ثاني أكسيد الكربون ليمكن استخدامها لري النباتات.

وأكد مروان، أنه عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة مشروعات صديقة للبيئة، وعندما علم معلموه بالمدرسة باختراعه تمت المشاركة في المسابقة باختراعه مشروع التصدي لتلوث الهواء، من خلال تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع باستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقال مروان إنه اخترع عددا من الاختراعات الأخرى، منها الري بالتنقيط، عنونه بعنوان "البيئة النظيفة"، المشروع مكون من ماكيت لمصنع وعمارة سكنية يقطن بها العمال، ومنزل للطيور، وقطعة زراعية بها خضراوات، وجهاز الري بالتنقيط، مكون من موتور ومروحة وعدد من الخراطيم بها أثقاب صغيرة للتنقيط، وخزان يتم ضخ المياه منه من خلال الماتور ومضخة بها ماتور نابع من المضخة خرطوم التنقيط به اثقاب صغيرة، لري النباتات وبدلا من ري المحاصيل بالغمر.

وأكد مروان أنه أجرى التجربة لليوم السابع لشرح كيفية الحفاظ على البيئة ومنع تصاعد دخان المصانع، ووجه الشكر لوالدته عواطف عبدالباسط التي شجعته ، بالاضافة إلى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويوسف فتحي البهنسي، مدير مدرسة شعبانه للتعليم الاساسي، وعبير الصلاحي، توجيه الاقتصاد المنزلي، والدكتور عادل حجاج، مدير ادارة بيلا التعليمية، وحسن بسيوني وكيل الادارة، وعبير الصلاحي، توجيه الاقتصاد المنزلي، و شيماء مكاوي، مدرس الاقتصاد المنزلي، ومصباح محمود مصباح، الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة، ووردة عبدالفتاح، مسئول الإعلام بالمدرسة.

وقال مروان إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كرماه، كما كرمه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ ونائبه، ناقشاه في اختراعه، وشرح لهما بالتفصيل مراحل تنقية دخان المصانع، من خلال عملية تدوير المياه المحملة بثاني اكسيد الكربون الناتج من دخان المصانع، لمقاومة التلوث البيئي، إضافة لاستخدام المياه المستخدم عقب عملية التدوير في ري المحاصيل.

وأضاف مروان أن محافظ كفر الشيخ، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمساعدة الطالب في تصميم مشروعه بخامات أفضل من الخامات التي صمم بها المشروع، بالتعاون مع التعليم الفني، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.



الطالب ووكيل وزارة التربية والتعلينم ووالدته ومعلميه



تكريم الطالب بحضور والدته



محافظ كفر الشيخ يستمعه لشرح الطالب لمشروعه



محافظ كفر الشيخ يكرم مراوان السيد



مروان يجري التجربة لليوم السابع