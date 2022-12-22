اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:02 م
أكرم القصاص
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ضبط 700 عبوة تونة وجبنة شيدر و2000 عبوة كركدية منتهية الصلاحية بطنطا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:53 م
ضبط 700 عبوة تونة وجبنة شيدر و2000 عبوة كركدية منتهية الصلاحية بطنطا المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا تعليمات هيئه الرقابه الادارية بتشديد الرقابه على الأسواق العامه ضمت ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة تم ضبط 700عبوة تونة وجبنة انتهاء نوفمبر 2022 وأكتوبر 2022 
داخل مخزن غير مرخص بطنطا تحرر محضر بالواقعة.
 
كما تمكنت الحملة التى قادها وكيل وزارة التموين وعضوية ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة من ضبط 2000 عبوة كركدية منتهية الصلاحية انتاج11/2020انتهاء 2022 داخل كافية  بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.
 
كما تم المرور على المخابز الألية بطنطا وتم تحرير سبعة محاضر موازين ومحضر، مواصفات وتم التنبيه على المخابز بالتعليمات.

 


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