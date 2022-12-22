ضبط 700 عبوة تونة وجبنة شيدر و2000 عبوة كركدية منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا تعليمات هيئه الرقابه الادارية بتشديد الرقابه على الأسواق العامه ضمت ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة تم ضبط 700عبوة تونة وجبنة انتهاء نوفمبر 2022 وأكتوبر 2022
داخل مخزن غير مرخص بطنطا تحرر محضر بالواقعة.
كما تمكنت الحملة التى قادها وكيل وزارة التموين وعضوية ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة من ضبط 2000 عبوة كركدية منتهية الصلاحية انتاج11/2020انتهاء 2022 داخل كافية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.
كما تم المرور على المخابز الألية بطنطا وتم تحرير سبعة محاضر موازين ومحضر، مواصفات وتم التنبيه على المخابز بالتعليمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة