ضبط صاحب مخبز بالقليوبية استولى على 24 طن دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2088) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (9) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (32,870 طن أرز أبيض "عينى")، (14) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (16,688 طن أرز أبيض "عينى")، (13) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (316,362 طن أرز شعير "عينى")، (105) قضايا عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (262,987 طن أرز شعير "مستندى")، (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (6طن أعلاف حيوانية عينى)، (9) قضايا غش "غير صالح للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (290,365 طن أعلاف حيوانية عينى)، (3) قضايا حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (102 طن أعلاف حيوانية عينى)، كذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (40,200 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 60 طن دقيق أبيض "عينى" – 3916 لتر زيت طعام – 35 طن أسمدة زراعية)، وكذا ضبط (627) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (2,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 19,855 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة" – 3000 عبوة "زيت طعام" – 3500 قطعة أدوات كهربائية – 1500 طن أسمدة زراعية – 12884 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (983) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 180 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 640 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (95,500 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (37) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5,320 طن "سكر تموينى" – 16,050 طن "أسمدة مدعمة" –96 عبوة "زيت تموينى" – 3426700 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" – 3200 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (858,182 طن "مستندى – عينى") أبرزها (95,500 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 62,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 49,558 طن أرز أبيض "عينى" - 316,362 طن أرز شعير "عينى" – 262,987 طن أرز شعير "مستندى" - 60,055 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 5,320 طن "سكر تموينى" – 16,050 طن "أسمدة مدعمة" - 398,365 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 36,500 طن أسمدة زراعية - 96 عبوة "زيت تموينى" - 3916 لتر زيت طعام - 3426700 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"– 3200 إسطوانة بوتاجاز - 12884 عبوة سجائر – 3000 عبوة زيت طعام – 3500 قطعة أدوات كهربائية).

ونجحت الجهود فى ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (70 طن "أعلاف دواجن" – 35 طن أسمدة زراعية "سوبر فوسفات") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (60 طن دقيق أبيض عينى – 25 طن "سكر – سمسم – نشا" -2 طن نخالة خشنة) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (22 طن أعلاف دواجن - ردة خشنة" - 13طن "مكرونة - سكر حر") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (12 طن ملح طعام) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبر بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فىكمية قدرها (24,850 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك منخل لإنتاج الدقيق الأبيض "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (5 طن دقيق بلدى) محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها مستوليًا على الدعم المقرر وكذا ضبط (250 كيلو جرام دقيق أبيض فاخر)، وضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنيا) وبحوزته كمية قدرها (16,050 طن أسمدة زراعية مدعمة) خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجهات المختصة قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على فارق السعر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (118) قضية بمضبوطات بلغت (579,349 طن"أرز شعير" مستندى - عينى).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد قامت الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن السويس بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا بمضبوطات بلغت (9000 لتر سولار "عينى" – 2966900 لتر سولار "مستندى" – 171500 لتر بنزين)، وضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص - بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها 50 طن أرز شعير) محظور تداوله خارج الجهات المختصة للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مصنع إنتاج مصنعات اللحوم - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (5 طن "لحوم مجمدة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (4,400 طن "مصنعات دواجن ") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (210 أطنان أعلاف حيوانية – ذرة صفراء – فوسفات الكالسيوم – مركزات الأعلاف ) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر".. عن ضبط (56) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13364 عبوة سجائر).