ضبط المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة ب عملات "محلية، أجنبية ".

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد وضبط القائم بالنشر وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).

بمناقشته أفاد بأنه فى إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصى عبر تطبيق "تيك توك"، قام بإقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى خلال السنوات الماضية والتى تتناول عرض كميات من العملات "المحلية والأجنبية" وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.