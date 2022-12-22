شاهد انفجار منشأة غاز يهز مدينة المحمدية المغربية

كتب محمد جمال

هزانفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية بالمغرب ، وأكدت السلطات المغربية أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية، بحسب سكاى نيوز.

وأكدت السلطات المغربية أنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية، ونشرت شبكة هيسبرس المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.

من ناحية أخرى، أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد، آمال الفلاحين حيث كان لها وقع إيجابي على السدود، وستساهم التساقطات المطرية الغزيرة التي عمت كل مناطق البلاد فى إنعاش الدورة الزراعية للموسم الفلاحي الحالي، والرفع من منسوب مخزون المياه بالسدود والفرشة المائية.

وحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بوضعية ملء السدود، فإن التساقطات المطرية الغزيرة ساهمت في الرفع من منسوب السدود، حيث بلغ مخزون المياه ما مجموعه 4589.6 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 28.5 بالمئة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.