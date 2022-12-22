شاهد انفجار منشأة غاز يهز مدينة المحمدية المغربية

هزانفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية بالمغرب، وأكدت السلطات المغربية أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية، بحسب سكاى نيوز.
وأكدت السلطات المغربية أنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية، ونشرت شبكة هيسبرس المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.
انفجار ضخم بمستودع لتخزين الغاز في المحمدية #انفجار #المغرب #المحمدية pic.twitter.com/wY0sgDlNh6— Hespress هسبريس (@hespress) December 22, 2022
من ناحية أخرى، أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد، آمال الفلاحين حيث كان لها وقع إيجابي على السدود، وستساهم التساقطات المطرية الغزيرة التي عمت كل مناطق البلاد فى إنعاش الدورة الزراعية للموسم الفلاحي الحالي، والرفع من منسوب مخزون المياه بالسدود والفرشة المائية.
وحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بوضعية ملء السدود، فإن التساقطات المطرية الغزيرة ساهمت في الرفع من منسوب السدود، حيث بلغ مخزون المياه ما مجموعه 4589.6 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 28.5 بالمئة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
ونشر شبكة "هيسبرس" مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة من صباح أمس الجمعة إلى حتى السادسة من صباح السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 35 ملم – العرائش: 24 ملم – شفشاون: 14 ملم – القنيطرة: 7 ملم – المحمدية وسطات: 6 ملم – الجديدة: 5 ملم – إفران ومكناس وتيط مليل وبن سليمان: 4 ملم.
– النواصر: 3 ملم – الدار البيضاء وسلا وتطوان وتزنيت: 2 ملم – الحسيمة وخريبكة: 1 ملم – تازة وسيدي افني والصويرة وفاس ومراكش وكلميم: أقل من ملم.
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