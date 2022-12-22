جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 28 التي تعقد في بيروت بمشاركة نحو 300 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية .

ويناقش المنتدى المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان .

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) واتحاد الغرف العربية، وفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.