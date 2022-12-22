وأضاف شيردفان -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم /الخميس/- "يجب زيادة الضغط الدبلوماسي كي نصل إلى هذا الهدف، ولا بد أن تضطلع أوروبا بمسؤلياتها وتقديم عروض ومقترحات من أجل إنهاء هذه الحرب البائسة بقارتنا في أسرع وقت ممكن".



وشدد السياسي الألماني على ضرورة أن تعمل الحكومة الاتحادية لأجل مبادرة أوروبية مشتركة تشمل أيضًا الأمم المتحدة وكذلك الصين والهند، مضيفًا: "الأداة المشتركة هي الضغط الاقتصادى".



ووصف شيردفان توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا بأنها "معضلة حقيقية" بالنسبة لحزب اليسار، لكنه أردف أن "أوكرانيا لديها حق الدفاع عن النفس وهي ناجحة عسكريًا أكثر مما هو متوقع بسبب توريد أسلحة لها من الغرب".

يذكر أن حزب اليسار الألماني عرض قبل بضعة أيضا خطة سلام لأوكرانيا، اقترح فيها إجراء مفاوضات عاجلة مع أوكرانيا وروسيا.