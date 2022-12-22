رئيس الوزراء الإيطالية تعتزم زيارة قوات بلادها المتمركزة فى العراق

فاطمة شوقى

قالت رئيس وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، إنها على وشك زيارة القوات الإيطالية المتمركزة في العراق.

بحسب مصادر فى الحكومة الإيطالية، وأعلنت ميلوني عن الزيارة أثناء لقائهما اليوم الخميس، مع مشرعين من حزب "إخوان إيطاليا" اليميني لتبادل التهاني بعيد الميلاد.

وقالت ميلوني: "سأذهب الى العراق مساء اليوم. إن العسكريين الإيطاليين في العراق هم من يقودون مهمة الناتو"، وفقا لوكالة أنباء ، أنسا، الإيطالية.

وبحسب المصادر، قالت ميلوني إن أربعة أو خمسة وزراء آخرين سيزورون القوات الإيطالية المتمركزة في أجزاء أخرى من العالم خلال العطلات، مضيفة أنها "إشارة مهمة لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة الذين يضحون بالتأكيد أكثر مما نفعل".

وكانت رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تحقيقات القضاء البلجيكي حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي بـ"السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخبار الواردة تحكي عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع يكتسي رد الفعل أهمية بالغة ، ويجب أن يكون حازمًا وحاسمًا، وينبغى أن نذهب إلى النهاية في التحقيقات وألا نقدم أية خصومات، إن مصداقية الاتحاد وأممنا على المحك".

وأضافت ميلوني، التي تشارك لأول مرة في القمة الأوروبية، "من المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع اليوم أيضًا، سنطالب بإلقاء ضوء كامل على ما يحدث، لأن الخطوط العامة تبدو مدمرة للغاية".