جمعية رجال الأعمال: مستقبل مشرق للعلاقات الاقتصادية المصرية الصينية

كتب هانى الحوتى

شارك الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ممثلًا عن جمعية رجال الأعمال المصريين في جلسة قمة دول البريكا وقمة رواد الأعمال لدول الحزام والطريق لعام 2022 المنعقدة في مدينة هاربين الصينية على هامش افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمعرض الدولي الاقتصادي في مدينة هاربين.

وفي كلمته عبر الفيديو كونفرانس أشاد الدكتور محمد يوسف، بالمستقبل المشرق الذي ينتظر العلاقات الثنائية المصرية الصينية على المستوى الاقتصادي حيث أن لدى الجانبين الكثير من الفرص والإمكانيات إذا تم معرفة المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه كما أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر جدية لتوحيد الجهود معًا.

وقال: « تعبر جمعية رجال الأعمال المصريين عن فخرها الشديد بالنجاح الذي تشهده دول البريكا في تحقيق مصالح أعضائها باعتبارها من أوائل منظمات الأعمال التي انضمت إلى التحالف منذ بدايته كما أنها قامت بتنظيم الاجتماع السنوي الأول لدول البريكا».