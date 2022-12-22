أ ش أ

أعلنت منصة تويتر Twitter طرح ميزة تُظهر عدد الأشخاص الذين يشاهدون التغريدات، على غرار الميزات الموجودة على منصات مثل يوتيوب YouTube التي تُظهر عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني، اليوم الخميٍس، أن تويتر بدأ في نشر عدد المشاهدات، لذا يمكنك معرفة عدد مرات الاطلاع على تغريدة.

أيضا، تختبر منصة تويتر إحدى الميزات الجديدة التي تحول صور ملفات التعريف لبعض الحسابات من هيئة دائرة إلى شكل مربع بزوايا دائرية، وذلك في أحدث تغيير كشف عنه إيلون ماسك ، فإذا كنت واجهت هذا الأمر، إذن أنت من ضمن عينة الاختبار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إضافة الميزة إلى حسابات الأعمال التي تم التحقق منها على النظام الأساسي كطريقة أخرى للتمييز بينها جنبًا إلى جنب مع النظام الجديد لعلامات الاختيار الملونة.

وتظهر صور الملف الشخصي المربعة داخل موجز تويتر، وكذلك على صفحة الحساب الخاصة، إلى جانب علامة ذهبية لضمان شرعيتها لأي مستخدم، ولا تزال الحسابات ذات العلامات الزرقاء تحتوي على صورة ملف تعريف دائرية.

لكن هناك خيار آخر لصورة الحساب لمن هم يحملون العلامة الزرقاء من تويتر فيمكن عرضها كصورة ملف تعريف سداسية.

ينص مركز مساعدة تويتر على أن أي حساب به علامة ذهبية وصورة ملف تعريف مربع هو حساب تجاري رسمي من خلال " Twitter Blue for Business ".

هذا خيار تحديث جديد يتم طرحه حاليًا على بعض الحسابات التي تم التحقق منها، ولكن من غير الواضح ما إذا كانوا قد اشتركوا به بنشاط أم لا، كما أنه من غير الواضح كيف يتقدم المرء لهذه الخدمة أو كم تكلفتها، لكن مدونة تويتر تنص على أنها "ستشارك أي معايير أو تسعير أو عملية جديدة أثناء القيام بتحديثها".

كان إيلون ماسك عازمًا على تحسين عملية التحقق وتخليص النظام الأساسي مما يسمى "روبوتات البريد العشوائي" منذ ما قبل استحواذه على تويتر، وفي بيانه الرسمي بعد قبول عرضه في أبريل، قال إنه يريد "جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى" من خلال "توثيق جميع البشر".

كما أنه بالإضافة إلى صور الملف الشخصي المربعة، تم تمييز بعض الحسابات بشارة أخرى على ملفهم الشخصي تشير إلى منظمة تابعة، فهذه أيقونات مربعة صغيرة تظهر على يمين علامة الاختيار في الملف الشخصي وفي التغريدات، وتعرض شعار المؤسسة التابعة، ويقال إن هذه ميزة أخرى متاحة لمشتركي Twitter Blue for Business.

تتضمن أمثلة الحسابات التي تحتوي بالفعل على شارات الشركات التابعة TwitterSupport، والتي لها شعار Twitter Bird صغير يرتبط بحساب تويتر عند الضغط عليها.