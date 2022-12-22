تنظيم 9 رحلات توعية سياحية لـ500 طالب وطالبة بسوهاج خلال شهرين

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم 9 رحلات توعية سياحية لـ 500 طالب وطالبة بـ20 مدرسة من مختلف قرى ومدن المحافظة، قامت بتنظيمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في الفترة من منتصف أكتوبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج التوعية السياحية لطلاب المدارس، والذي أعدته المحافظة بواقع رحلة كل أسبوع، حتى شهر أبريل العام المقبل؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم كذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول السياحة في سوهاج بإدارتي المنشاة والمراغة التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الندوات استهدفت 1200 طالب بـ12 مدرسة حتى الآن، لافتا إلى استمرار ندوات التوعية السياحية بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع.