تموين دمياط يعلن بدء تحهيز معارض أهلا رمضان بتوفير أماكن مجانية للعارضين

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الخارجية بدمياط، عن دعوة تحارب المحافظة للمشاركة ضمن فعاليات معارض "أهلا رمضان" والمقرر إقامته في عدة أماكن بنطاق المحافظة.

وأعلنت مديرية التموين بدمياط، عن تنفيذ معرض "أهلا رمضان" بالسوق الحضاري بمدينة فارسكور، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلي وجود خطة لإقامة عددا من معارض السلع الغذائية داخل المحافظة، موضحا أنه سيتم إتاحة الاماكن أمام المعارضين بالمجان خلال فترة المعرض.

واضاف أنه سيتم عقد لقاءات بشكل دوري مع الراغبين في المشاركة بمعارض "اهلا رمضان" التي تنفذها المحافظة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلي أن تلك المعارض تهدف إلي توفير السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن كافة الأمور المتعلقة، بتلك المعارض عقب الانتهاء من لقاءات التجار.

مضيفا أن هناك قرارات سيتم الإعلان عنها بشأن نسب الخصم على المنتجات المعروضة داخل معارض "اهلا رمضان" التابعة للمحافظة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط د، قد قامت اليوم بجولة تفقدية لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالاعلان عن اسعار السلع، وكذلك العمل على توفير السلع الغذائية أمام الجمهور وملاحقة المحتكرين، موضحة أنه سيتم مصادرة أية سلع لم يتم الإعلان عن اسعارها بدء من الاسبوع المقبل.

وأشارت محافظ دمياط أيضا إلي ضرورة تكثيف حملات التموين بشأن متابعة التزام المحال التجارية بتطبيق التعليمات المقررة بشأن اسعار السلع والاعلان عنها، مشددة على ضرورة التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.