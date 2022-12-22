تكثيف متابعات المرور الليلي للاطمئنان على تأمين المدارس ضد السرقات والحرائق

الغربية عادل ضرة

بتكليف من الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الغربية ، قام مساء اليوم محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس، يرافقه احمد عبد المعطي وأشرف صديق، امن المديرية وشاكر ناصف، العلاقات العامة.

شملت جولة المرور الليلي إدارة غرب طنطا، مدرسة علي مبارك الابتدائية، مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، مدرسة طنطا الإعدادية بنين، مدرسة الامام الشافعي الرسمية، مدرسة طنطا الفندقية، مدرسة السيد محمد عبد الرحيم، مدرسة عمرو ابن العاص تعليم اساسي، مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات، مدرسة طنطا الثانوية الزراعية والانتقال الى إدارة شرق طنطا، مدرسة محمد الخولي الابتدائية، مدرسة الشهيد جعيصه تعليم اساسي، مدرسة سبرباي الرسمية لغات مدرسة الدولية، مدرسة منشأه الاوقاف تعليم اساسي، مدرسة العنانيه الإعدادية بنات، مدرسة السيد يوسف الإعدادية، مدرسة الامل للصم وضعاف السمع، مدرسه طنطا الثانوية الكهربية.

تهدف جولة المرور الليلى للاطمئنان علي تواجد النوبتجيات بالمدارس والعمل علي تامينها ضد حوادث السرقات ليلا والحرائق