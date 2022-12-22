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تفاصيل ومواصفات ورقة الأسئلة بامتحانات نهاية التيرم الأول بجامعة القاهرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:30 ص
تفاصيل ومواصفات ورقة الأسئلة بامتحانات نهاية التيرم الأول بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستعد كليات جامعة القاهرة لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى 2022/2023، والتي حددت استمرار الامتحانات حتى نهاية شهر يناير المقبل تمهيدا لبدء إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول التي تنطلق يوم 28 يناير 2023.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، ضرورة التزام الكليات بمواصفات الورقة الامتحانية عند وضع امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحيث يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية عددا من المعايير المهمة لتحقيق الجودة التعليمية، ومن أبرزها:
 
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل.
 
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.
 
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
 
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.
 
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
 
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
 
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
 
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.
 
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.
 
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 
وبحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 بدأت الدراسة يوم  السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

مواصفات الورقة الامتحانية

اخبار مصر

الخريطة الزمنية للعام الجامعى

الجامعات

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

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