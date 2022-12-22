تعيين 3 أعضاء جدد بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره رقم 620 لسنة 2022 بتعيين عبد الله نصر غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضوًا بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن المدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية (2019 - 2023).

وأصدر "الوزير" قبل أيام قراره رقم 526 لسنة 2022 بتعيين صابر الصباحي سرور عضوًا بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن المدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الحالية، وذلك تطبيقًا لمواد قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المنظمة لاستكمال مجالس إدارات الغرف حال خلو أحد مقاعدها.

وفي السياق ذاته، أصدر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارًا بتعيين أحمد محمود عتابي عضو شعبة المصدرين بالغرفة عضوًا منتسبًا بمجلس إدارة الغرفة عن المدة المتبقية من عمر المجلس.

ومن جانبه، أكد النائب عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استقرار مجلس إدارة الغرفة هو أكبر ضمانة لقيام الغرفة بدورها في خدمة منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات على أكمل وجه، موجهًا الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على جهوده الداعمة لمنظمات الأعمال الممثلة للقطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة.