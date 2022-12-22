تعرف على أسعار تذاكر قطار تالجو الفاخر من القاهرة للإسكندرية

تبدأ السكة الحديد تشغيل أول رحلات قطار تالجو الفاخر، السبت القادم من القاهرة للإسكندرية والعكس، وتبلغ قيمة تذاكر قطار تالجو الأسبانى، 200 جنيه للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للإسكندرية والعكس 150 جنيها.

ويقدم القطار الفاخر أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث يتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب.

ومن المقرر أن يقدم بالقطار خدمات متنوعة منها توفير وجبات القطار بأسعار مناسبة للركاب تقدم خارج التذكرة، تبدأ من 15 جنيها حتى 85 جنيها، بأسعار" 15 جنيها و20 جنيها و35 جنيها و40 جنيها و50 جنيها و60 جنيها و85 جنيها" وكلها ذات جودة عالية ويتم تجهيزها فى مطابخ قطارات النوم، بالإضافة إلى المشروبات التى تقدم من خلال البوفيه الخاص بالقطار.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.