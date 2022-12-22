اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:33 م
أكرم القصاص
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تشغيل جزئى لمحطة كهرباء محولات S13 بالعاشر من رمضان لخدمة المنطقة الصناعية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:53 م
تشغيل جزئى لمحطة كهرباء محولات S13 بالعاشر من رمضان لخدمة المنطقة الصناعية محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إجراء كل اختبارات الجهد لبدء عملية التشغيل لمحطة كهرباء محولات S13 " والشبكات المغذاة منها، مؤكدا أنه تم اليوم إطلاق التيار الكهربائي للموزع رقم (2) لخدمة منطقة المطورين الجنوبية، علي أن يتم إطلاق التيار لباقى الموزعات تباعاً.
 
والمحطة أنشئت على بمساحة 40 ألف م2، وبقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسعة وبجهد 11/16 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية 139 مليون جنيه، والتي تخدم منطقة المطورين الجنوبية 6 مليون متر بالمنطقة الصناعية.
 
كما تابع رئيس الجهاز مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29، وأعمال إنشاءات المحطة التي تعمل بطاقة إنتاج 75 الف م3/يوم، والتي من المقرر أن  تخدم الإحياء بغرب المرحلة الخامسة بـ7 مجاورات (33,32,31,30,29,27,26) وبتكلفة 180 مليون جنيه تقريبا وكذلك مشروع إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة بطاقة إنتاج 200 إلف م3/اليوم بتكلفة 360 مليون جنيه تقريبا و محطة الصرف الصحي الصناعي رقم 4 والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.
 
كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها.
 
جانب من تفقد محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية
جانب من تفقد محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية
 
محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية بالشرقية
محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية بالشرقية
 
محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية
محطة كهرباء محولات لخدمة المنطقة الصناعية

الشرقية

العاشر من رمضان

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