تشغيل أول مطار على ارتفاع شاهق فى شينجيانج

كتب خالد إبراهيم

تفتتح الصين خلال أيام طريقًا جويًا ذهابًا وإيابًا بين أورومتشى، عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم فى شمال غرب الصين، ومقاطعة طشقورجان يوم الجمعة، ليكون مطار تاشكورجان خونجراب، أول مطار عالى الارتفاع، ومن المقرر أن يفتح رسميًا أمام حركة المرور، وفقًا لمنشور على حساب WeChat التابع لشركة شينجيانغ التابعة لشركة النقل الجوى يوم الثلاثاء.

تقلع الرحلة من أورومتشى فى الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة وتصل إلى مطار خونجراب الساعة العاشرة صباحًا، وستقوم برحلة العودة فى الساعة 2 ظهرًا يوم الجمعة، بعد حوالى 3 ساعات من الخدمة الأرضية.

طائرة إيرباص A319

وأفاد الموقع الإخبارى thepaper الصينى، أن الرحلة ستتم بواسطة طائرة إيرباص A319، مع توفير أكثر من 200 مقعدًا يمكن أن تلبى تمامًا متطلبات السفر للركاب الأفراد.

باعتباره المطار الوحيد ذو الارتفاع الفائق فى شينجيانغ، احتل مطار خونجراب المرتبة 14 فى الصين من حيث ارتفاع المدرج، وسيحل محل مطار كاشغر كمطار أقصى غرب الصين.

وسيتمكن الركاب فى طشقورغان من الانتقال عبر أورومتشى، للتوجه إلى مدن صينية أخرى، بما فى ذلك تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بشرق الصين، وبلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، وكذلك قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.



ساحة الانتظار



ساحة المطار

اختبارات التحقق

وأكمل مطار خونجراب اختبارات التحقق لمدة يومين فى مايو 2022، بما فى ذلك برامج الطيران التقليدية وبرامج الطيران القائمة على الأداء، ومعايير التشغيل والمدارج.



غرف التحكم



مسار الطائرات

المشروع أحد أكبر مشاريع إنشاء المطارات 2016 لشينجيانغ وإدارة الطيران المدنى فى الصين، من المتوقع أن يصل معدل نقل الركاب إلى 160 ألف شخص وستصل البضائع إلى 400 طن.

منذ 5 شهور، احتفلت الصين، ببدء التشغيل الرسمي لأول مطار تخصصى للشحن فى الصين، حيث شهدت الصين فىى يوليو من العام الجارى اقلاع طائرة شحن من طراز بوينج 767-300 من مطار أتشو هواهو، فى مقاطعة هوبى، بوسط الصين.