تحرير 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 76466 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16889 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1475 مخالفة السير بدون تراخيص، و 21 مخالفات عن الدراجات النارية، و 16 مخالفة موقف عشوائى، و 36 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.