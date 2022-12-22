تحريات لكشف غموض العثور على جثة مجهولة داخل حظيرة ماشية فى كرداسة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل حظيرة ماشية فى منطقة زراعية بكرداسة، وبمناظرة الجثة عثر بها على آثار اعتداء، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية فى الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كرداسة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية، فتم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية ظاخل حظيرة ماشية ملك مزارع، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الحظيرة، وذكر أنه حال توجهه لحظيرة الماشية الخاصة به، فوجىء بالجثة، فسارع لإبلاغ رجال المباحث وأكد عدم معرفته بهوية المجنى عليه.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية القتيل، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، للتوصل لهوية الجاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.