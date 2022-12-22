تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته وشقيقها فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته وشقيقها بكرداسة.

قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بالاعتداء على زوجته، والشروع في قتل شقيقها في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الجيران شهود عيان الواقعة، والذين أكدوا ارتكاب المتهم الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال إبنة المجني عليها، التي ذكرت أن والدها وراء الاعتداء على والدتها وخالها.

اعترف سائق متهم بالاعتداء على زوجته، والشروع في قتل شقيقها في كرداسة، أن خلافات أسرية بينه وبين زوجته دفعته للاعتداء عليها، وحاول شقيقها المجني عليه الدفاع عنها، والتشاجر معه، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء على زوجته، وإصابة شقيقها بجرح طعني، بسبب خلافات أسرية..

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بجروح، وإصابة شقيقها بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في كرداسة.

بإجراء التحريات، تبين أن سائقا زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.