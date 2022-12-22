بمساحات خضراء.. تطوير وتجميل ميدان الحكمة فى الدقى.. صور

كتبت - مرام محمد

قام حي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بتطوير ميدان الحكمة المجاور لنادي الصيد، لتتكامل الرؤية البصرية والجمالية للميدان وللارتقاء بالمظهر الحضارى للحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت أعمال التطوير، تجميل ورفع كفاءة الميدان وتدعيمه بمساحات خضراء وأعمدة إنارة، فضلا عن تدعيمه بشبكة ري حديثة وتوفير أماكن جديدة لانتظار السيارات لخدمة المواطنين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية للحي وبالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل.

وشهد حي الدقي تطويرا شاملا لعدد من الطرق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية، استهدف رفع كفاءة الشوارع ورصفها ودعمها بخدمات الإنارة والصرف الصحي وإعادة تخطيط المناطق المحيطة بها؛ للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالي للحى وتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وشهدت منطقة ميدان المساحة بشوارعها الفرعية وصولا لقسم الدقي وميدان الجلاء، تطويرا شاملا على مدار عامين، شمل زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل بالإضافة إلى تنظيم أماكن انتظار للسيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة،

كما يعد ميدان الجلاء، من الميادين التي تم تطويرها في الحي، وفق خطة متكاملة تليق بالأهمية الحضارية والمكانية له، كونه يربط شوارع الميدان بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، حيث شملت عملية التطوير تزويد المنطقة بمساحات ومسطحات خضراء، وتوحيد لون العقارات المطلة عليه وتزويدها بالإضاءات المميزة، فضلا عن تطوير ميدان فيني ومتفرعات شارعي السد العالي وسليمان جوهر، وبعض الشوارع خلف مسجد مصطفى محمود وصولا لشارع البطل.

كما شهدت شوارع عبد القوى شمس الدين، وعبد الله الكاتب، وأحمد أمين، وعادل حسين رستم، واسماعيل أبو الفتوح، وأحمد المليحى، ومحمد حامد فهمى بقطاع ميدان فينى، وشوارع السكرى، والعهد الجديد ونصار بقطاع بين السرايات، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة، ضمن الخطة الاستثمارية.