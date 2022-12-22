بدء موسم صيد الأسماك فى مياه المنيا.. والصيادون: الرزق بيزيد

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا انطلاق موسم صيد الأسماك من مياه النيل وترعة الإبراهيمية، فى مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يزداد الصيد وتنتشر الأسماك فى الأسواق، مع انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل أو ما يطلق عليها مياه الأربعينية، ويتنافس فيها الصيادون طوال اليوم على صيد أكبر كمية من الأسماك التى تشتهر بها محافظة المنيا خاصة قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاى، والمطاهرة القبلية التابعة لمركز أبو قرقاص، وتتميز أسماكها بالحجم والطعم نظرا لوجود المراعى الطبيعية للأسماك فى تلك المناطق.

وقال جمعة عوض الله أحد الصيادين إن موسم مياه الأربعينية أهم موسم صيد الأسماك وهو دائما يأتى فى شهر ديسمبر من كل عام، حيث ينخفض منسوب المياه فى السدة الشتوية، وهذا ما يدفع الصيادين إلى نزول النهر للصيد، ومنهم من يقوم باستئجار الأخوار على ضفاف النيل والترع الكببرة وخاصة ترعة الإبراهيمية، ويتنافس الكثير من الصيادين على حجز تلك الأخوار ليكون للصياد مساحة للصيد فى مياه النيل.

وأضاف أن تلك الأخوار لها شروط للاستئجار، حيث يجب أن يكون الصياد حاصل على رخصة من الثروة السمكية، ولا يستخدم الأشياء المحرمة فى عملية الصيد وتكون ذات مدة محددة وهى مدة السدة الشتوية.

ولفت جمعة قائلا إن السدة الشتوية تجعل عملية الصيد سهلة كثيرا لأنخفاض أمواج نهر النيل، وهناك عدد كبير من الصيادين لا ينزلون إلى النهر طوال العام، ويقومون بإنزال مراكبهم فى ذلك الموسم الذى تنتشر فيه الأسماك فى الأسواق وتكون أسعارها مناسبة تماما للمواطنين.

أما بدر جابر أحد الصيادين قال إن من أشهر القرى صيدا للأسماك وتوجد بها أسماك مميزة فى الحجم والطعم، قريتى المطاهرة القبلية التابعة لمركز أبو قرقاص، وقرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاى، يخرج الصيادين فجرا لإلقاء شباكهم، وكذلك يخرجون عصرا، أى أن موسم السدة الشتوية يكون الصيد فيه بشكل يومى وفى الأغلب طوال اليوم سواء فى الصباح أو المساء، فهناك الكثير من الصيادين يمكثون على الشواطئ طوال اليوم ولا يعودون إلى منازلهم قبل أنتهاء موسم الصيد.

واستطرد على جمال أحد الصيادين قائلا إن السدة الشتوية تكون دائما فاتحة خير على جميع الصيادين، الرزق يزداد بشكل كبير، وتزداد كميات صيد الأسماك وخاصة الأسماك كبيرة الحجم صاحبة الطعم المميز، لذلك يحرص الكثير من الصيادين وغيرهم على الصيد فى موسم السده الشتوية والتى تعتبر أحد أهم المواسم للصياد فى محافظة المنيا.

وأشار إلى وجود الكثير من المناطق على النيل تتم فيها عملية صيد الأسماك، فإذا نظرت على طول نهر النيل وترعة الأبراهيمية سوف تجد الكثير من مراكب الصيد فى توقيتات مختلفة من اليوم سواء فى ساعة الفجرية، أو منتصف اليوم فهذا هو موسم الرزق للصياد.