انتداب مهندس فنى بالمرور لكشف ملابسات إصابة 16 شخصا فى حادث بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة مهندس فنى بالمرور بفحص السيارة المتسببة في إصابة 16 عامل أثناء عودتهم من العمل ، لبيان سبب الحادث وإعداد تقرير فنى بذلك.

وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وتستعلم النيابة عن الحالة الصحية للمصابين في الحادث للاستماع إلى أقوالهم لكشف ملابسات الحادث، كما استمعت النيابة إلى عدد من شهود عيان الواقعة.

وكان قد أصيب 16 عامل فى حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى، نطاق محافظة الحيزة وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الإقليمى نطاق الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص، أنه فى أثناء سير سيارة نقل تقل عمال فى الطريق القادم من محافظة الفيوم اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 16 عاملًا نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجار رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.