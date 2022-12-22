جاء ذلك -حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية شهريار علم.



وبحث الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وبنجلاديش.



ويشار إلى أن عشرات الآلاف من المتظاهرين كانوا قد نزلوا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى شوارع العاصمة البنجلاديشية دكا، مطالبين بحلّ البرلمان من أجل إفساح المجال لإجراء انتخابات جديدة، وأيضاً باستقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد.

وتأتي التظاهرة وسط موجة من الاحتجاجات التي تطالب حسينة بالتنحي وتدعو إلى انتخابات جديدة.