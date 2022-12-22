النيابة تطالب بسرعة التحريات حول العثور على جثة شاب داخل منزله بمصر القديمة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول العثور على جثة شاب داخل منزله بمصر القديمة، وتقرير الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، واستدعت أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان قسم شرطة مصر القديمة ، تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعثرت القوة على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفى.

وأشارت التحريات الأولية ، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن المتوفي معروف بإدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت أن تكون الوفاة بسبب تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.