المرور: إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لمدة 3 ايام لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال الإنشاءات الخاصة ب محطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة مما يستلزم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالإتجاهين على النحو التالى : غلق جزئى لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام إبتداء من غداً الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا غدا الجمعة و من الساعة 12 صباحا وحتى ٥ صباحا ايام السبت والأحد المقلبين دون تعطيل لحركة المرور

ولفت المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.