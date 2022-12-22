المؤسس المشارك بشركة العملات المشفرة FTX يقر بالذنب فى تهم فيدرالية

وكالات

قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز، إن المؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانج، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda للأبحاث، كارولين إليسون، اعترفا بالذنب في تهم فدرالية وجهت لهما.

وحسب موقع روسيا اليوم، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية ضد كليهما، زاعمة أنهما متورطان "في مخطط متعدد السنوات للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX".

وتم تحديد إليسون في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمشاركتها في التلاعب المصطنع بـFTT ، رمز FTX الصادر ذاتيا، كجزء من جهد أوسع لتعزيز الضمانات المتاحة للإقراض من Alameda Research.

وفيما لم يقدم وليامز تفاصيل محددة بشأن التهم الموجهة إلى إليسون أو وانج، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، تدعي أن وانج وأليسون حرضا سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، على الاحتيال على العملاء.

وأكد ويليامز أن بانكمان فرايد، الذي تم توجيه إليه لائحة اتهام بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات، محتجز حاليا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأفادت اللجنة بأن وانج أنشأ بابا خلفيا للبرامج في منصة FTX مما سمح لشركة Alameda بتحويل أموال العملاء إلى صفقاتها الخاصة.

وبذلك أصبح إليسون (28 عاما)، ووانغ (29 عاما)، ثاني وثالث شخصين يتم اتهامهما فيما يتعلق بانهيار FTX بمليارات الدولارات. ووجهت لائحة اتهام إلى بانكمان فرايد (30 عاما) في محكمة فيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر.